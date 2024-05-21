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Велемудр. Мир тесен.

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Времена Богумира

Времена Богумира

Переселение из Азии в Европу наших предков шло практически постоянно. Волнами продолжали притекать в Русколань переселяющиеся роды руссов и в 11 веке до нашей эры в прикубанские степи пришли Роды князя Богумира (которых Геродот тоже называет Скифами) и в это же время усиливается в военном отношении Белогородский (на Днестре) царь Святогор.

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