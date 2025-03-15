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Украинский беспилотник с химоружием сбит в ЛНР: подробности инцидента

Украинский беспилотник с химоружием сбит в ЛНР: подробности инцидента

В Троицком районе ЛНР российские войска сбили украинский беспилотник с хлорсодержащим боеприпасом. Целью аппарата могли быть гражданские объекты в районе Воеводского.

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