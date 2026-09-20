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Царьград

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Анастасия Ракова сообщила о первых осенних свадьбах на "Маяковской"

Анастасия Ракова сообщила о первых осенних свадьбах на "Маяковской"

В ночь на 20 сентября на станции метро "Маяковская" в Москве прошли первые осенние свадьбы. Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что до зимы здесь запланированы еще две церемонии.

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