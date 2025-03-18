Архангельск встречает одиннадцатую Крымскую весну

Между Белым и Черным морем — более тысячи километров, но Архангельск и Крым объединяет слава морского оружия, память поколений, общие цели и любовь к РодинеОб этом на своей странице в соцсети рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
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