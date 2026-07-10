Вечный огонь памяти

В парке им. Кирова станицы Дондуковской состоялось торжественное открытие Вечного огня. Это событие стало символом неразрывной связи поколений и данью глубокого уважения героям Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии