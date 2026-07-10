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Вечный огонь памяти

Вечный огонь памяти

В парке им. Кирова станицы Дондуковской состоялось торжественное открытие Вечного огня. Это событие стало символом неразрывной связи поколений и данью глубокого уважения героям Великой Отечественной войны.

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