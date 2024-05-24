Богдан Шувалов: «Я десять лет штурмовал это шоу!»

Победитель проекта «Голос» ответил на вопросы о своём пути к успеху Богдан Шувалов — молодой петербуржец с необычной внешностью и ещё более необычным голосом — завоевал сердца многих зрителей шоу «Голос» с первого появления на экране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии