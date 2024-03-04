Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время российские военные показывают всему миру, что мощь вооружений, произведенных странами Запада, возможно, не так велика, как об этом говорят.