Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время российские военные показывают всему миру, что мощь вооружений, произведенных странами Запада, возможно, не так велика, как об этом говорят.
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