С 8 по 10 марта 2024 года Землю накроют магнитные бури: расписание на праздничные выходные Ирэн ОрлонскаяВ нынешнюю субботу, 9 марта 2024 года, согласно прогнозу специалистов, на Землю обрушиться самая сильная магнитная буря в текущем месяце.
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