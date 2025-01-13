Сугробы во дворах после Нового года засадили старыми елками в Новосибирске

От новогодних елей начали избавляться жители Новосибирска. Деревья можно оставить на контейнерных площадках в отделах крупногабаритного мусора или сдать на пункты приема, но для некоторых граждан это – слишком тяжелый путь.
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