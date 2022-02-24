Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Александр Рожков

Покер? Обманный? То есть они готовились, а у нас и должной армии не было? "Была великолепная профессиональная армия для точечных операций, ограниченных по времени, но никак не для ведения широкомасштабной войны" А почему? Это что за многоходовки такие? И пришлось идти на "великолепную" авантюру, теряя людей? А великолепные авантюры бывают? А вот великолепные пропагандоны, точно бывают.