Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Политнавигатор Решение о начале СВО было авантюрным, но необходимым. Об этом в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Александр Рожков
Покер? Обманный? То есть они готовились, а у нас и должной армии не было? &quot;Была великолепная профессиональная армия для точечных операций, ограниченных по времени, но никак не для ведения широкомасштабной войны&quot; А почему? Это что за многоходовки такие? И пришлось идти на &quot;великолепную&quot; авантюру, теряя людей? А великолепные авантюры бывают? А вот великолепные пропагандоны, точно бывают.
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