Вырубить лес у Байкала станет сложнее

Госдума запретила сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проводить их там теперь можно будет только после положительного заключения государственной экологической экспертизы с обязательным участием Российской академии наук.
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