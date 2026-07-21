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Парламентская газета

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Вырубить лес у Байкала станет сложнее

Вырубить лес у Байкала станет сложнее

Госдума запретила сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проводить их там теперь можно будет только после положительного заключения государственной экологической экспертизы с обязательным участием Российской академии наук.

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