Собаки защитят от деменции (а коты – нет)

Невеселая новость для любителей пушистых и мурчащих созданий – японские исследователи выяснили, что с большей вероятностью от инвалидизирующей деменции будут страдать владельцы котов, а вот собаки способны немного снизить риски.
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