Военное обозрение

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ВМС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты с борта эсминца Zumwalt в 2025 году

ВМС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты с борта эсминца Zumwalt в 2025 году

Американцы, несмотря на все свои экономические возможности, всё пытаются догнать Китай и Россию в области развития гиперзвукового оружия.

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