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Джейсон Тейтум вышел на разминку перед 1-м матчем финала в майке, которая отсылает к Кобе Брайанту

Джейсон Тейтум вышел на разминку перед 1-м матчем финала в майке, которая отсылает к Кобе Брайанту

Перед первым матчем финальной серии с «Далласом» лидер «Бостона» появился в майке, которая напомнила о футболке легендарного Кобе Брайанта во время преддрафтового просмотра в «Селтикс».

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