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Товарищеские матчи. Южная Корея сыграет с Узбекистаном, Уругвай в гостях у Индии, Аргентина примет Бенин в прощальном матче Месси, США против Канады

Сборная Аргентины примет Бенин в прощальном матче Лионеля Месси за национальную команду.  Южная Корея сыграет с Узбекистаном , Уругвай проведет гостевой матч с Индией, Колумбия встретится с Перу, США – с Канадой, Мексика – с Чили.

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