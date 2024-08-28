Стало известно о планах Hyundai зарегистрировать товарные знаки в России

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил производство и продажу своей продукции в России еще в 2022 году, снова подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране, пишет РИА Новости.
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