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Журнал «Профиль»

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В России принимаются меры для противодействия атакам украинских БПЛА и минимизации последствий этих ударов – Песков

Россия реагирует на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): в стране разрабатывается вооружение, способное эффективно противостоять подобным воздушным ударам, а также принимаются дополнительные меры для минимизации последствий ударов на земле, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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