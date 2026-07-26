В России принимаются меры для противодействия атакам украинских БПЛА и минимизации последствий этих ударов – Песков

Россия реагирует на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): в стране разрабатывается вооружение, способное эффективно противостоять подобным воздушным ударам, а также принимаются дополнительные меры для минимизации последствий ударов на земле, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.