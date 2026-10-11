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Рязанские новости

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Минобороны сообщило о сбитии БПЛА над Рязанской областью

Минобороны сообщило о сбитии БПЛА над Рязанской областью

В ночь на 11 октября над территорией Рязанской области сбили БПЛА самолетного типа, всего за ночь над регионами России и акваторией Черного моря уничтожили и подавили 479 украинских беспилотников.

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