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Папский посланник Дзуппи: Китай может помочь Украине в достижении мира

Папский посланник Дзуппи: Китай может помочь Украине в достижении мира

Папский посланник по украинскому урегулированию, кардинал Маттео Дзуппи в интервью газете Corriere della Sera выразил уверенность в роли Китая как «важного и незаменимого ресурса» в достижении мира на Украине.

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