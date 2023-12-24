Папский посланник Дзуппи: Китай может помочь Украине в достижении мира

Папский посланник по украинскому урегулированию, кардинал Маттео Дзуппи в интервью газете Corriere della Sera выразил уверенность в роли Китая как «важного и незаменимого ресурса» в достижении мира на Украине.
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