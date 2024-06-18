Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

218 подписчиков

Общественные наблюдатели будут следить за соблюдением правил проведения выборов в Хабаровском крае

Общественные наблюдатели будут следить за соблюдением правил проведения выборов в Хабаровском крае

Общественники начнут подготовку к осенним выборам в Хабаровском крае. На последнем расширенном заседании общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты региона обсуждались итоги первого полугодия 2024 года и планы работы на предстоящие выборы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх