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За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ ! С ДНЁМ ВДВ!

За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ ! С ДНЁМ ВДВ!

Командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, на полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка лично вручил государственные награды военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области.

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Комментарии
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Игорь
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1 м.
Юрий Золотарев
С Днём ВДВ! Ребята! Задайте жару евро-бандеровской сволочи!!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Доблесть и боевая выучка - это качества бойцов ВДВ. С праздником, воины!
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1 м.