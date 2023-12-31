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Мизулина поблагодарила уходящий год за отсутствие Киркорова на экранах телевизоров

Федеральные телеканалы практически полностью вырезали «голышей» с новогодних передач. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина порадовалась, что в новогодних телешоу не будет исполнителя Филиппа Киркорова и других «голышей».

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