Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

Европейские представители выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры на саммите G20 досрочно, чтобы избежать длительного обсуждения ситуации в Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
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