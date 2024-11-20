Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

СК

Сергей Карабухин

..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!