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Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

Европейские представители выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры на саммите G20 досрочно, чтобы избежать длительного обсуждения ситуации в Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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