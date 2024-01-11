Изменения в Положении о планировании борьбы с засухой

Внесены изменения в Положение о планировании борьбы с засухой, утвержденное в 2013 году. Поправки направлены на регулирование аспектов, связанных с управлением гидрометеорологическими явлениями, вызывающими засуху, состоянием засухи и ее последствиями, а также четкое установление полномочий и ответственности органов власти, имеющих отношение к планированию борьбы с засухой, отмечает Noi.
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