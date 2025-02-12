BYD предложит систему помощи водителю, подобную Tesla, даже на самых дешевых моделях

Китайский производитель электромобилей BYD представил «Глаз Бога», продвинутую систему помощи водителю, которая будет устанавливаться на весь модельный ряд компании, включая хэтчбек Seagull стоимостью $9 600.
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