Магнитные бури 22 октября: Землю на несколько дней охватили магнитные бури, предупреждает NASA Елена Вайленко22 октября 2023 года нашу планету снова накроет магнитная буря, и ученые прогнозируют ее продолжительность в течение трех дней, предупреждают журналисты pronedra.