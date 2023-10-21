Магнитные бури 22 октября: Землю на несколько дней охватили магнитные бури, предупреждает NASA Елена Вайленко22 октября 2023 года нашу планету снова накроет магнитная буря, и ученые прогнозируют ее продолжительность в течение трех дней, предупреждают журналисты pronedra.
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