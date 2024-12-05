Названо выгодное время для обращения за льготной ипотекой

Воспользоваться льготными ипотечными программами выгоднее всего до конца 2024 года. Лучшее время для обращения за кредитами на жилье с господдержкой назвал россиянам ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.
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