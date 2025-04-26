📹⚡️На данных кадрах бойцы, предположительно, 106-й Тульской ВДД решили прокатиться на броне затрофеенного в районе Нижнего Клина 13,5-тонного шведского БТР Pbv 302.
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📹⚡️На данных кадрах бойцы, предположительно, 106-й Тульской ВДД решили прокатиться на броне затрофеенного в районе Нижнего Клина 13,5-тонного шведского БТР Pbv 302.