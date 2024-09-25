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Царьград

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Главный тренер "Торпедо" Кононов устроил массовую драку в матче Кубка России

Главный тренер "Торпедо" Кононов устроил массовую драку в матче Кубка России

В матче четвертого раунда Кубка России между "Торпедо" и "КАМАЗом" главный тренер "Торпедо" Олег Кононов вступил в конфликт с игроком соперника, что привело к массовой потасовке.

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