В Подмосковье работают центры помощи садоводам в рамках проекта «Подмосковные дачи»

В Московской области активно реализуется проект «Подмосковные дачи». Особое внимание уделяется участкам и домам, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
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