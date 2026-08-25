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В Подмосковье работают центры помощи садоводам в рамках проекта «Подмосковные дачи»

В Подмосковье работают центры помощи садоводам в рамках проекта «Подмосковные дачи»

В Московской области активно реализуется проект «Подмосковные дачи». Особое внимание уделяется участкам и домам, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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