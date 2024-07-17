Конгрессвумен Салазар: Трамп верит, что Бог спас ему жизнь и дал еще один шанс

Переживший покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп верит, что Бог спас ему жизнь. Об этом в интервью газете Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар, ссылаясь на близкого к политику человека.
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