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Новости китайской компании Huawei за 16 сентября 2021

Когда правительство США заблокировало последний выход для Huawei, чтобы получить доступ к ключевым поставкам полупроводников 15 сентября 2020 года, возможно, оно и не предполагало, что год спустя осажденный китайский технологический гигант не только добьётся прогресса в превращении из производителя оборудования в поставщика программного обеспечения, но и будет иметь хорошие возможности для продолжения своего лидерства в … Сообщение Новости китайской компании Huawei за 16 сентября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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