Эксперт назвала ранние признаки диабета

Сахарный диабет, часто называемый «молчаливым убийцей», может долгое время протекать бессимптомно. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из клиники академика Ройтберга выделила семь ранних признаков, которые могут сигнализировать о развитии этого заболевания.
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