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ВС РФ ударили снарядами с зажигательной начинкой по позициям ВСУ на Северском направлении

ВС РФ ударили снарядами с зажигательной начинкой по позициям ВСУ на Северском направлении

Российская армия накрыла скрытые позиции украинских военных на Северском направлении реактивными снарядами с зажигательной начинкой из РСЗО "Град".

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