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Царьград

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Тарифы, сборы и цифровой концлагерь? Что ждёт Россию после выборов

Тарифы, сборы и цифровой концлагерь? Что ждёт Россию после выборов

Представьте: вы просыпаетесь утром, смотрите на счёт за коммуналку и понимаете, что это уже не просто цифра, а новый рубеж.

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