Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Наравне с известными на весь мир спортсменами в них примут участие атлеты, не отметившиеся мировыми рекордами, но проявившие недюжинную решительность и целеустремленность ради участия в Олимпиаде.