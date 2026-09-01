Фрадков посетил новый военный вуз в Санкт-Петербурге

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков посетил новый военный вуз - воссозданный Военно-инжерный университет в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Литве идет прев...
- Кнутов: США уже г...
- ЮГ Глава РАН рассказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым