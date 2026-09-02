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Мошенники за полтора года стали в 26 раз чаще использовать дипфейки

Мошенники за полтора года стали в 26 раз чаще использовать дипфейки

IMAGO/Michael Bihlmayer/TASS За последние полтора года количество киберпреступлений с применением дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от таких схем с начала 2026 года превысил 2 млрд рублей.

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