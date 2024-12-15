📷❗️На вооружении ВВС Ирана по-прежнему состоит 41 истребитель-перехватчик F-14A "Tomcat" из 70 поставленных в период правления Мохаммеда Реза Пехлеви.
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📷❗️На вооружении ВВС Ирана по-прежнему состоит 41 истребитель-перехватчик F-14A "Tomcat" из 70 поставленных в период правления Мохаммеда Реза Пехлеви.