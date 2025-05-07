В похоронном бюро устроили дебош: главные новости Кургана за 7 мая

В Кургане разгорелся конфликт между похоронными компаниями. В одном из офисов фирмы, занимающейся организацией похорон, произошел инцидент с участием группы молодых людей, которых связывают с конкурирующей компанией.
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