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Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в международный розыск. Она живет за границей и выступает против СВО

Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в международный розыск. Она живет за границей и выступает против СВО

Бывшая ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлена в международный розыск.

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