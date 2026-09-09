Сила убеждения: бодайбинец выплатил штраф 600 тысяч после беседы с судебным приставом

В Бодайбо местный житель выплатил административный штраф в размере 600 тысяч рублей. Деньги поступили после того, как судебный пристав провел с должником разъяснительную беседу о последствиях неисполнения решения, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.