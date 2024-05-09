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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Заварухина о «Тракторе»: «Дали слово, что продлят контракт, если клуб пройдет два раунда. Но это же их слово. Дали, взяли»

Челябинский клуб не продлил контракт с тренером. Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.

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