Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT представитель ЕЦБ Элдерсон выступит с речьюВ 13:00 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16В 09:45 GMT представитель ЕЦБ Элдерсон выступит с речьюВ 13:00 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 50-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .