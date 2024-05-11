Наш человек в Шебекино. Дневник очевидца за 10 мая 2024 года

Юрий Ильинов

Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. «Общая картина такова, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.), по сути, создают альтернативный мир. <…> Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <…> мощи Запада», — выразил мнение аналитик. Норфилд подчеркнул, что действия России и Китая вовсе не означают, что они воспринимают Запад как своего врага. Их волнует лишь выстраивание справедливого многополярного мира. Эксперт заметил, что Западу крайне не нравится предлагаемый Москвой и Пекином вариант мироустройства. «Они бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их (Запада. — Прим. ред.) действия лишь работают на сближение двух стран», — заключил Норфилд. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.