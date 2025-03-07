Avtograd: "АвтоВАЗ" больше не будет выпускать пятидверную модель Lada Niva

"АвтоВАЗ" отказался от выпуска пятидверной модели Lada Niva. Об этом сообщает Avtograd. "Бригаду 061 цеха 6112 комплекса сварки официально расформировали, соответствующее распоряжение было выпущено администрацией производства и представлено работникам для ознакомления под роспись эпоха длиннобазовой Niva Legend закончилась", - говорится в сообщении.