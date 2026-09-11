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Воронежские новости

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Прокуратура добилась отмены права собственности на самовольные постройки в Воронеже

Прокуратура добилась отмены права собственности на самовольные постройки в Воронеже

Выяснилось, что людям выдавали ордера на нестационарные торговые объекты. Но вместо этого они возвели капитальные здания – без разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

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