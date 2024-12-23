Беда с бездомными собаками в Крыму

В пользу покусанных жителей уже взыскано 650 000 рублей. В скором времени ожидается еще столько же. Прокуратура Крыма сообщила: «установлено, что нескольких несовершеннолетних были укушены бездомными собаками.
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