Мигранты в России оказались "равнее" русских

леонид рыбаков

диаспоры особенно с азербайджана это как и китайцы засланные казачки это такая бомба под нас Я просто в шоке от наших особенно ФСБ неужели нет аналитиков .Забыли как курдов месхетинцев выселяли с Кубани ведь было доказана их работа подрывная в работе на турцию . А курды месхетинцы это можно сказать это те же турки как и азербайджанцы ( армения показатель как ее поимели ) Во время войны ВОВ АМЕРИКАНЦЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ СВОИХ ГРАЖДАН ЗАГНАЛИ НЕМЦЕВ И ЯПОНЦЕВ В РЕЗЕРВАЦИИ . Демократы умеют думать .А израильтяне великие пострадавшие везде и всегда демократически решают конкретно проблему . Им демократам свой народ ближе !!!!!!!!