МИГРАНТЫ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ "РАВНЕЕ" РУССКИХ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СУД Мигранты в России оказались "равнее" русских.
Мигранты в России оказались "равнее" русских
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леонид рыбаков
диаспоры особенно с азербайджана это как и китайцы засланные казачки это такая бомба под нас Я просто в шоке от наших особенно ФСБ неужели нет аналитиков .Забыли как курдов месхетинцев выселяли с Кубани ведь было доказана их работа подрывная в работе на турцию . А курды месхетинцы это можно сказать это те же турки как и азербайджанцы ( армения показатель как ее поимели ) Во время войны ВОВ АМЕРИКАНЦЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ СВОИХ ГРАЖДАН ЗАГНАЛИ НЕМЦЕВ И ЯПОНЦЕВ В РЕЗЕРВАЦИИ . Демократы умеют думать .А израильтяне великие пострадавшие везде и всегда демократически решают конкретно проблему . Им демократам свой народ ближе !!!!!!!!
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2 час.
М
ММ
Нужна аналитика по судебным делам и элементарные алгоритмы выявления коррупции в суде. Типа (сравнивая два приведенных дела): национальности подсудимых, обвинения, решения суда. И как только по одинаковому обвинению русскому человеку выносится более суровый приговор, то судью можно тут же арестовывать за коррупцию!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Судейским надо не зарплаты поднимать, они у них и так такие, что народу не снилось, а сажать их за такие дела и лишать неприкосновенности.
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43 мин.
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