В делегацию Украины вошел зампред СБУ Поклад, заподозренный в убийстве Киреева

В украинскую делегацию вошел разведчик, который ранее был заподозрен в убийстве переговорщика.В делегацию Украины на переговоры в Стамбуле вошел зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, подозреваемый в убийстве одного из участников прошлых переговоров о прекращении огня финансиста Дениса Киреева.